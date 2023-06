Con Roberti presidente Termoli torna al vertice della Regione dopo quasi trent'anni

TERMOLI. La città di Termoli torna al vertice della Regione Molise dopo quasi trent’anni. L’ultima volta, al crepuscolo della Prima repubblica, fu il professore Giovanni Di Giandomenico a ricoprire questo ruolo, nel periodo 1992-1994, dieci anni dopo, nel 2002, il neo presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti, iniziava il suo lungo percorso istituzionale, venendo eletto consigliere comunale nella lista di Forza Italia, quando divenne sindaco per la quarta volta Remo Di Giandomenico.

Roberti, all’epoca 35enne, vero outsider, da allora è stato sempre rieletto in Consiglio comunale, in maggioranza ancora una volta nel 2010, poi all’opposizione nel 2006 e nel 2014, fino alla vittoria del ballottaggio del 2019, quando fu eletto sindaco. Nel suo percorso si aggiunse a fine agosto 2020 anche l’elezione a presidente della Provincia, scalata graduale, dalla gavetta, come ama ribadire lui stesso, partendo dal popolo, con cui ama ancora oggi confrontarsi e da cui aveva avuto il sentore di questo successo, un entusiasmo che ha fatto il paio con un evidente “vento” conservatore che sta attraversando l’Europa, non soltanto l’Italia.

Termoli, dunque, torna laddove aveva iniziato, poiché il primo presidente della Regione, da quando furono istituite (1970) fu Florindo D’Aimmo, a cui è intitolata la sede del Consiglio regionale. La città ha premiato la proposta territoriale, con Roberti che ha quasi doppiato Gravina, anche grazie al colpo di coda dell’affluenza di ieri, che ha riportato la partecipazione alle urne a quasi il 54%.

Come evidenziato nella diretta elettorale ancora in corso, i candidati più votati sono stati il vice sindaco Enzo Ferrazzano (1.222), Nicola Rocchia (920) e Laura Venittelli (677), per Popolari per l’Italia, Lega e Pd. Proprio Lega e Pd i primi due partiti, davanti a Fdi e Forza Italia.

Si attende l’ufficialità del riparto dei seggi, poiché occorrerà vedere se il centrodestra ne avrà 13 o 12 e non è cosa di poco conto, potrebbe scattare proprio l’unico seggio locale, quello di Ferrazzano, secondo dietro Niro nei Popolari, mentre per Rocchia e Venittelli i consensi avuti sulla costa non sono sufficienti a superare i diretti antagonisti.