Assessore Barile salvaguardi il patrimonio storico della nostra città

TERMOLI. I nostri non sono sondaggi scientifici, ma rilevano l'umore dei lettori, che rappresentano un campione comunque sensibile della popolazione, peraltro esteso. Ebbene, alla domanda "Secondo te si deve utilizzare il Castello per stendere teli pubblicitari degli eventi?", in 3 su quattro (il 75,64% al momento di scrivere questo pezzo) si dichiarano contrari a che vengano esposti striscioni e manifesti sulla facciata principale del maniero federiciano, quello che reca l'orologio visibile da via Roma.

Un quesito che abbiamo realizzato dopo aver raccolto la testimonianza di un turista, che ha visto nel corso di alcune settimane più volte utilizzato il Castello Svevo come “volantino”. Beh, da ieri sera attualmente di “arredi pubblicitari” ce ne sono addirittura due e per questo, alla luce dell’opinione diffusa ed espressa, che intendiamo fare nostra, chiediamo all’assessore alla Cultura Michele Barile, di salvaguardare il nostro patrimonio storico.

Anzi, lanciamo proprio una proposta: è in corso di redazione il nuovo regolamento di gestione del Castello Svevo, ebbene si proponga un emendamento all’attuale testo per preservare il monumento da questo utilizzo.