Le aspettative del territorio dal Governatore Roberti

TERMOLI. Giorni da sliding doors per il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, che in questa prima settimana di agosto vivrà il commiato da primo cittadino e anche da presidente della Provincia, visto che lunedì sarà dichiarato decaduto in Consiglio comunale.

Un upgrade dei livelli di responsabilità politica, assurto a governatore, ruolo che lo proietta anche oltre i confini molisani, visto che l'aura dei presidenti di Regione arriva anche nel dibattito politico nazionale, proprio di recente è stato citato in alcune trasmissioni che parlavano della rappresentanza di Forza Italia rispetto alla coalizione di centrodestra.

Una sfida, conquistata, lanciata e vinta, fortemente caratterizzata da elementi territoriali, quella partita da lontano e poi concretizzatosi nella scorsa primavera con la candidatura e la successiva campagna elettorale.

Proprio per questo, figlio del basso Molise, della sua Termoli, a cominciare dall'ospedale San Timoteo e non solo, sono tante, tantissime le aspettative di questa parte del territorio, per chi lo ha sostenuto, anche con percentuali significative. Queste le parole con cui ha esordito nell'escussione delle linee programmatiche del nuovo ruolo:

«Il mio programma elettorale aveva come incipit “Il nostro Molise sta vivendo una delle fasi più delicate della sua storia”. Ad esso seguiva un elenco di priorità, come la sanità e il welfare, per dare certezze alla nostra popolazione che, deve avere pari diritti e di dignità nelle cure e nell’assistenza sociale, come accade in alcune altre parti del paese. Citavo poi lo Sviluppo Economico, per ridare fiducia al nostro mondo imprenditoriale e per essere la chiave di volta per rilanciare l’occupazione giovanile e non che, a sua volta deve determinare l’arresto del calo demografico, fattore fortemente penalizzante sotto il profilo socio-economico, che a volte è oggetto anche di una satira, che nuoce all’immagine della nostra Terra.

Certamente per creare le condizioni per un’inversione del trend demografico c’è bisogno di una svolta nelle infrastrutture, che devono essere il volano per dare enfasi ad un territorio che ha nell’ambiente, nella forza della nostra storia e delle nostre tradizioni gli argomenti validi per agganciare il treno della modernità, ed uscire da quella mediocrità che qualcuno vuole addossarci ma, che non è parte del nostro tessuto sociale, a volte si troppo umile, come siamo noi Molisani.

Tuttavia, mi sono bastati pochi giorni di governo, per ribadire un ulteriore passaggio che avevo inserito nel mio programma di governo elettorale, vale a dire che la politica, oltre ad assumersi la responsabilità delle decisioni per lo sviluppo della collettività, deve avere la consapevolezza ed anche il coraggio di dire la verità ai propri cittadini.

La nostra Regione non ha bisogno di un libro dei “sogni irrealizzabili” al contrario deve avere un piano e forse ancor di più di un cronoprogramma fatto di obiettivi concreti, seri, tangibili e raggiungibili, stabilendo per ogni priorità d’intervento strategie e azioni da compiere.

Questa sarà bussola del nostro centrodestra che si propone per guidare la nostra di questa Regione, anche con la sinergia del Governo nazionale amico, vicinanza tra l’altro già emersa in queste prime settimane di governo regionale, per i prossimi 5 anni.

La vicinanza e il contributo determinante della nostra rappresentanza parlamentare molisana e non ci ha permesso sin dai primi giorni di insediamento, di avere un’interlocuzione con le massime cariche del governo nazionale che probabilmente anche in virtù di maggioranze governative diverse da quelle espresse dagli elettori molisani negli anni scorsi, non si sono realizzate.

Questi i presupposti generali, direi anche indispensabili ma, che uniti all’esperienza politica e alla determinazione che, malgrado le difficoltà oggettive che si presenteranno, mi danno la consapevolezza che possiamo iniziare un percorso di svolta, per dare o meglio ridare dignità ai Molisani e alla nostra amata Terra».

Un discorso omogeneo rispetto a tutto il territorio e così non poteva non essere in sede di Consiglio regionale, ma rimarchiamo l'attenzione che il nuovo Governo dovrà avere verso una parte del Molise decisiva per le sorti di tutti. Purtroppo, dinamiche differenti non hanno permesso rappresentanze elette così massicce, ma la presenza dell'assessore esterno Michele Marone è una sentinella proprio del basso Molise.

Le aspettative che la popolazione del basso Molise, e della schiera di amministratori locali, impegnatisi in prima o indiretta persona per veicolare consenso alla causa, sono molteplici e non risiedono solo nella sanità, ma anche allo sviluppo socio-economico, attraverso miglioramenti infrastrutturali e la capacità di attrarre fondi e finanziamenti, con cui cambiare il volto di una comunità che appare in sofferenza, a cui far riacquistare quell'ottimismo che permise nei decenni del boom di accreditarsi a locomotiva della regione.

Non parliamo di cambiale in bianco "territoriale", ma senza ombra di dubbio chi si trova al di qua del Biferno e soprattutto a Termoli attende segni distintivi di un'azione di Governo da chi è figlio di questa Terra.