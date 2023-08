Il bubbone è esploso, ambiente fuori controllo tra lassismo e inciviltà: si riparta da capo

TERMOLI. Il bubbone è esploso. Quello dell’igiene urbana. Prima il verde pubblico fuori controllo, anche per una primavera mai così piovosa negli ultimi anni, quindi i rifiuti, con gestione di sfalci, cestini gettacarte e conferimenti.

La città di Termoli lamenta il mancato decoro urbano e una località a vocazione turistica non può permetterselo, senza ombra di dubbio.

Ma perché si è arrivati a questo punto?

Dall’avvento della raccolta differenziata, ormai sono trascorsi quasi 15 anni dall’estensione della prima sperimentazione sul territorio comunale, gli obiettivi sono stati inquadrati in modo differente.

Servizi come lo spazzamento delle strade sono passate in second’ordine e secondo piano, ed è evidente, perché manca la presenza fisica dell’operatore ecologico che prima provvedeva e anche l’utilizzo delle macchine spazzatrici risolve ma fino a un certo punto.

È un po’ come per le forze dell’ordine, avere un Carabiniere o agente di quartiere serve, anche come forma di deterrenza, avere un netturbino in zona significa rimuovere focolai di degrado. Assurdo che a una settimana dall'incidente in via Maratona ci siano ancora pannelli in mezzo alla strada, questo afferisce all'incolumità, non solo al decoro urbano.

Da sottolineare anche che in questi tre lustri è cambiata la fisionomia della società, meno attenta, sicuramente, a “non sporcare”, ma qui vale una regressiva educazione generazionale, di cui raccogliamo oggi i mancati frutti. Palese la crescita esponenziale dell'inciviltà.

Morale della favola, il bubbone esploso con le dichiarazioni dell’assessore all’Ambiente Rita Colaci, che per l’ennesima volta ha richiamato all’ordine al rispetto delle norme, si è andato allargando con le repliche di esercenti e cittadini, non solo.

Ma anche con ulteriori testimonianze di un servizio carente, nella forma, perché andrebbe profondamente rivisto sotto tanti profili e per questo invitiamo a studiare bene il prossimo capitolato che da qui a qualche anno dovrà essere al centro della futura gestione dell’igiene urbana cittadina, ma anche nella sostanza, perché è assurdo che tutta la filiera impegnata nel garantire una città pulita, nelle intenzioni, ma non nella pratica, dagli stessi dipendenti della Rieco Sud alle funzioni direttive, i livelli di controllo contrattuale (pensiamo al Dec), la stessa amministrazione comunale, nonché Vigili urbani e Guardie e ecologiche, permettano che gli sfalci siano in strada da tre mesi, che non ci sia sincronismo per il ritiro degli imballaggi, che i cestini risultino stracolmi tanto e quanta gente vi transita accanto nelle ore di punta e che si consentano abbandoni e micro-discariche, lasciate per mesi anche vicino ai palazzi, e lo affermiamo perché in taluni casi ne abbiamo avuto contezza diretta.

Occorre rivedere alla base la gestione dell’ambiente, e vale anche per il verde pubblico (e le aree private che non ottemperano per tempo alle prescrizioni delle relative ordinanze).