Caro assessore Colaci non prendiamoci in giro

TERMOLI. Caro assessore Colaci, non ci verrà a dire ora che anche questo è solo colpa degli altri?

La domanda non è provocatoria e tanto meno retorica, è la rappresentazione di uno stato d'animo, di chi come chi scrive ha a cuore le sorti della città, forse e più di voi stessi amministratori comunali. Sì, perché dopo quasi 25 anni di lavoro nel campo giornalistico, l'attenzione che abbiamo avuto modo di dare al decoro urbano crediamo sia inoppugnabile.

La foto che vede nella nostra homepage è stata scattata oggi, domenica 20 agosto. Nella gallery associata all'articolo troverà cestini ricolmi a ridosso dell'ora di pranzo e anche nel pomeriggio. Troverà sporcizia diffusa a pochi metri dal Castello Svevo, troverà aghi di pino che circondano e quasi ricoprono autovetture in viale d'Italia, che ormai stante la cronica situazione di degrado dell'ex Nautico, chiameremo via Crucis.

Troverà anche un ramo spezzato di un pino, che abbiamo segnalato noi stessi nella mattina del 4 agosto, sì, a San Basso, che prima ostruiva addirittura il marciapiede. Non vogliamo sbagliarci, ma almeno altre due volte ne abbiamo chiesto la rimozione. Sta ancora lì, sta finendo agosto e questo è il biglietto da visita che presentiamo a migliaia di persone che percorrono quel tratto ogni giorno, anche turisti e chi dal terminal bus raggiunge il centro o la stazione, in una zona che è semi-centrale ormai.

Non prendiamoci in giro, dunque. Giusto e sacrosanto il richiamo alle corrette norme di conferimento, ma chi è titolato alla cura della nostra città deve dimostrare un sussulto di orgoglio o farsi da parte. Termoli non può più aspettare e il 20 agosto è scandaloso avere una domenica, la penultima, la più affollata di gente, in queste condizioni. Non prendiamoci in giro. Siamo felicissimi che sia stata assegnata la Bandiera Blu, dopo 6 anni di attesa, ma siamo altrettanti "verdi" di rabbia per questo scempio quotidiano.

Galleria fotografica