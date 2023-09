"Ma dove sono i vigili?" Non è questa la domanda giusta secondo noi

TERMOLI. Quando pubblichiamo articoli o segnalazioni relativi ai parcheggi selvaggi e alla guida "disinvolta" di cui purtroppo diversi cittadini termolesi sono protagonisti, sui social c'è un aumento considerevole dei commenti, tra cui il più ricorrente è "ma dove sono i vigili?"

Sembra quasi che questi solerti commentatori attribuiscano la colpa di queste infrazioni ai vigili che, secondo loro, dovrebbero essere presenti nel rapporto 1:1 e cioè un vigile per ogni punto nevralgico della città o peggio un vigile per ogni automobilista.

Quindi sia nel primo caso, ossia dei punti nevralgici, che nel secondo quello degli automobilisti, il comando della Polizia Locale di Termoli dovrebbe avere centinaia, forse migliaia di vigili urbani!

Questi commentatori di fatto dicono che ci sono gli incivili perché i vigili sono pochi. In parte, ma solo in parte è così. La prova è che se ci sono i vigili appostati su Corso Umberto, magicamente non si vede nessuna automobile parcheggiata sul lato sinistro. Ma poi quando vanno altrove, altrettanto magicamente, si torna a (mal) parcheggiare.

Ma qual è allora la domanda giusta da farsi? Io mi chiedo, noi di Termolionline ci chiediamo dove sia finita la "moralità personale" di coloro che fregandosene altamente dei divieti, della segnaletica, del Codice della Strada per farla breve, parcheggiano alla Madonnina, in via Firenze, sul lato sinistro di Corso Umberto o che sfrecciano su via Corsica. E lo fanno pur sapendo che non si può fare, tanto i vigili ora non ci sono.... ci chiediamo dove sia finita quella campanella interiore che ci avverte se stiamo per fare qualcosa che non si può fare.

I termolesi civili, quelli a cui la campanella è in funzione, potrebbero dare una mano ai nostri cari e purtroppo pochi vigili urbani, cioè segnalare in modo civile agli altri che quello che stanno facendo semplicemente non si può fare. I più forse ci diranno anche in malo modo di farci i cavoli nostri, altri borbotteranno ma poi se ne andranno, altri magari ci daranno ragione, l’importante è quello di gettare un seme di civiltà. E da ogni seme nasce sempre qualcosa. A proposito, un consiglio alla Locale, voi che potete un bel po’ di pugno duro in più non guasta.