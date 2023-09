Una presa di coscienza che fa sperare, per i nostri lettori l'inciviltà è la prima causa di degrado

TERMOLI. Una presa di coscienza, possiamo chiamarla così? L'estate 2023 sta per volgere al termine in tutti i sensi. C'è chi resiste e scende ancora in spiaggia, ma ormai, con la scuola prossima a riaprire, tra 10 giorni esatti entrerà l'autunno ed è tempo di bilanci.

Ma ciò che oggi vogliamo proporre come riflessione e la considerazione generale che sta prendendo sempre più piede, ossia che i comportamenti di scarsa civiltà che minano il decoro urbano sono la prima causa del degrado che abbiamo denunciato a più riprese proprio nella stagione turisticamente più significativa.

Si è discusso molto, anche per via di alcune dichiarazioni di rango istituzionale, di chi fosse la colpa delle cartoline poco edificanti che spesso abbiamo proposto, segnalateci o che abbiamo rappresentato direttamente. Un assioma è ineluttabile: se c'è chi non sporca, difficilmente ci sarebbe anche chi non adeguatamente pulisce. Così, se la città si presenta in modo non impeccabile, c'è sempre chi contribuisce a renderla tale.

Per il 53% quasi di coloro che hanno inteso rispondere alla nostra chiamata, al sondaggio sull'igiene urbana, la responsabilità maggiore è proprio di chi è incivile e all'uopo corrediamo questo pezzo di analisi con una foto emblematica, ossia coloro che abbandonano le buste di immondizia dove capita, senza alcuna cura di rispettare norme di conferimento.

Una maggioranza schiacciante, rispetto a chi addita il servizio carente, che certamente ha mostrato lacune organizzative, pari a poco più del 26%, e alla leva di controlli troppo morbidi, intorno al 21%.

Possiamo auspicare che gli oltre 5 lettori su 10 che hanno espresso la propria opinione, in tutta loro coscienza, facciano anche tesoro di quanto condiviso e che si mettano dalla parte di chi le regole e il decoro urbano li osservino, sarebbe una buona base di ripartenza, per sperare in un futuro migliore, ma certamente nemmeno deve rappresentare l'alibi verso una inerzia che deve cambiare registro, nella gestione proprio del medesimo servizio. Da qui all'inizio della prossima estate corrono diversi mesi, non trascorrano invano, ma siano utilizzati per riorganizzare laddove serva, prestando maggiore attenzione al territorio. Ciascuno per la propria competenza. Anche in questo resteremo sempre "vigili", poiché dal nostro osservatorio non siamo abituati a fare sconti. Un suggerimento però è inevitabile, con la proliferazione della ricettività diffusa, occorre escogitare un metodo efficace per informare i turisti "mordi e fuggi" su come conferire correttamente i rifiuti, per evitare scene come nella foto di copertina.