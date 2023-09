Da 16 anni insieme, giorno dopo giorno: una straordinaria esperienza assieme a tutti voi

TERMOLI. Una straordinaria avventura che giorno dopo giorno continua assieme a voi, grazie a voi.

Sulla soglia dei 60mila follower social, Termolionline celebra oggi il suo sedicesimo compleanno. Dal 20 settembre 2007 a oggi, vi abbiamo accompagnato nella vostra giornata, nella vostra vita, per 5.845 giorni. L’auspicio è di farlo… ancora a lungo.

Premiati l’intuizione e il sacrificio compiuto in questi oltre tre lustri dall’editore Nicola Montuori, che dopo aver registrato il dominio di Termolionline.it nel lontano 2000, sette anni dopo ha deciso di varare la nostra testata, bussola di riferimento per un’ampia comunità, non solo termolese e bassomolisana.

Il primo motto che contraddistinse il lancio del portale informativo, “Dietro ogni click c’è una persona”, è stato quanto mai foriero di soddisfazioni e di persone ce ne sono state davvero un numero enorme, in questo lungo periodo. A tutti voi rivolgiamo la nostra opera day by day, senza davvero soluzione di continuità e la soddisfazione maggiore ci deriva proprio dalla progressiva e crescente fidelizzazione che dimostrate nei confronti di Termolionline.

Non è semplice ricoprire un ruolo come il nostro, in un contesto socio-territoriale così variegato e complesso, come quello in cui viviamo e ci troviamo a operare, specie nell’era digitale, che sì rappresenta una opportunità notevole per chi fa il nostro mestiere, ma espone a molteplici contatti e ciascuno di loro merita la dovuta attenzione.

L’avvento dei social ha mutato alla radice la base operativa, che resta però ancorata al rapporto diretto con la gente e quando la nostra “filiera”, lettore-redazione, riesce anche a restituire il sorriso a chi l’ha smarrito, l’ultimo caso dell’auto rubata e ritrovata su segnalazione partita da questa pagina, riteniamo di assolvere a uno dei nostri compiti, essere proprio al “servizio della collettività”, con spirito critico, sempre.

Una crescita di autorevolezza e credibilità che come ribadiamo dal 2020 in avanti, nella celebrazione annuale della nostra testata, ci ha visto in prima linea nei momenti più difficili della storia recente e questo è il senso della missione che vogliamo consolidare, al passo coi tempi e adeguando l’offerta informativa rispetto a canoni ed esigenze che variano al trasformarsi della società stessa.

Buon compleanno, dunque, non solo a Termolionline, ma a tutti coloro che la rendono viva e dinamica, siete voi la nostra linfa vitale.

Un ringraziamento, infine, a tutti coloro che nel corso dei 16 anni hanno fornito il proprio contributo che ha reso possibile l’affermazione di un progetto vincente.