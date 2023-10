Dove sono finiti i ragazzi di una volta?

TERMOLI. Che desolazione vedere vuoto un luogo che ha cresciuto diverse generazioni di ragazzi! Sul finire della scorsa estate l'amministrazione comunale di Termoli dopo aver dato un tocco di maquillage alla palestra dell'ex Nautico ha aperto il cancello dando la possibilità a chi vuole di giocare a basket o a calcetto. Ogni volta che passo di lì vedo quello spazio vuoto cosa che mi spinge a fare la domanda riportata nel titolo: ma dove sono finiti i ragazzi di una volta?

Per almeno due decenni io e altre migliaia di ragazzi siamo passati di li, abbiamo passato ogni momento del tempo libero che d’inverno cominciava quando si finivano i compiti (per qualcuno anche prima!) e d’estate era tutto il pomeriggio e a volte la mattina se non si andava al mare.

Interminabili partite a calcio che talvolta finivano 21-15 o le più equilibrate 14-14, partite e giochi vari a basket, abbiamo persino costruito delle casette in legno, si faceva di tutto in quello spazio. Le casette in legno che riuscivamo a costruire con pezzi di legno provenienti dagli innumerevoli cantieri di Termoli anni Settanta, erano per noi la specialità di quello spazio che significava “proprietà del territorio”.

Purtroppo erano anche le prime a cadere quando i “rivali” degli altri quartieri, più grandi di noi, ci invadevano. Che ricordi ragazzi, gli anni più belli della nostra giovinezza!

E ora, con questo anomalo supplemento d’estate ci vanno i ragazzi dopo aver finito i compiti a casa? Niente, nessuno schiamazzo, pallonate, urla dopo un gol o un canestro.

Eppure i ragazzi idonei per età a frequentare quella palestra ce ne sono a Termoli. Ma sono tutti o quasi precettati dai corsi a pagamento in piscina, scuola calcio, palestre varie. In tutto questo però manca “la strada”, quella che magari anche con qualche piccolo rischio ti porta a conoscere, sin dai primi anni, cosa significa la vita all’aperto.

E poi dimenticavo lo sport in assoluto più in voga tra queste generazioni che di fatto ha sostituito quasi tutte le sane pratiche all’aperto: un ottimo smartphone di ultima generazione che permette a figli e genitori di stare al chiuso tranquilli e… lontani dalla vita reale.

Palestra del Nautico io faccio il tifo per te, mi hai visto crescere insieme a tanti compagni d’infanzia, vicini e lontani. Magari un giorno di questo te la facciamo noi una visita…