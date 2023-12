«Quello che c'è sotto il ponte dell'autostrada mi ha letteralmente scandalizzato...»

TERMOLI. A volte le parole non servono, davvero bastano le immagini per catturare degrado e sconcerto.

Inutili gli appelli alla sensibilità delle coscienze, sono sedimentati di egoismo e menefreghismo. Deturpare il territorio è diventato uno sport dimostrativo, non c'è agonismo, solo sana inciviltà. Ma ora basta.

È giunta l'ora che chi di dovere si muova per colpire e possibilmente senza sconti. Vanno bene gli appelli, ma alla ricerca della deterrenza occorre anche la repressione delle condotte malsane, anche perché sull'ambiente non si scherza.

In via Lissa, sotto il famigerato ponte dell'A14, che poi sfocia in via Adige, il fiume di mancato decoro che ne consegue è evidente. Immondizia abbandonata a più non posso, come ha rimarcato anche il lettore che ci ha inviato la documentazione fotografica, l'inviato speciale d'occasione.

Nel mentre non siamo a conoscenza se Guardie ecologiche, Polizia locale o anche i Carabinieri Forestali e il Roan delle fiamme gialle, competenti per materia ambientale, siano già intervenuti, poiché a volte i siti sono monitorati, ma non bonificati per via delle indagini in corso. Se così non fosse, il nostro si trasformerebbe in un monito a loro indirizzato, purché si risalga a chi "sfregia" il territorio impunemente».

