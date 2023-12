Buon Natale di cuore da Termolionline

Buon Natale da Termolionline

TERMOLI. Mezzanotte: arriva Natale e da 17 anni abbiamo il privilegio di celebrarlo assieme a voi, sempre più numerosi, ormai come follower siamo entrati nella settima decina di migliaia, oltre 60mila coloro che ci seguono costantemente sulle pagine e sui social.

Un risultato lusinghiero, un carico di responsabilità al quale non ci sottraiamo, tutt'altro. Svolgere un ruolo di punto di riferimento è importante e sprona a fare sempre di più.

L'auspicio per tutti voi è che le festività natalizie 2023 e l'ormai prossimo 2024 possano diventare momenti di confronto sereni in cui vivere emozioni pure e positive, affrancandoci da quei pensieri di ordine quotidiano che da tempo ci assediano e che in un gioco degli specchi sempre più grandi, con tragedie lontane e vicine, ci hanno fatto condividere sensazioni negative. Potrebbe essere scontato citare il disagio sociale emergente, le guerre, la povertà e i drammi personali e familiari, ma sono macigni che siamo chiamati a spostare e rimuovere, per non lasciarci travolgere nelle nostre coscienze. Uno insieme all'altro, però riscoprendo la fraternità umana, potremmo invertire la tendenza.

Questo ci chiede Gesù che nasce ancora una volta e che migra verso i nostri cuori. Vi lasciamo con questo pensiero, che alberghi in ciascuno di noi un senso di rinascita dell'etica e del buon senso.

Da Termolionline e da Mediacomm i migliori auguri a tutti voi e ai vostri cari.