Un 2024 all'insegna dei vostri sogni: buon anno da Termolionline

Buon 2024 a tutti da Termolionline

TERMOLI. Un 2024 che possa essere foriero della realizzazione di tutti i vostri sogni: anzi, di conseguirne uno in più di quelli che sognerete col brindisi della mezzanotte.

Migliori auspici per tutti voi cari lettori e nostri follower in costante crescita: dopo il 16esimo compleanno e gli auguri di Natale, Termolionline si rivolge alla nostra platea sempre più estesa per accarezzare l’inizio di un nuovo anno, un momento prezioso di ripartenza, con slancio, per ciascuno di noi.

Trarsi dalle difficoltà, programmare nuovi successi, inseguire riscatti personali e non solo.

Il momento che viviamo non è dei più semplici, fase di transizione e di cambiamenti profondi, nelle relazioni sociali, nei modi d’agire e anche di pensare. Oltre confini non molto lontani si guarda alla pace come un miraggio, smarrite certezze che apparivano consolidate.

In tutto questo viaggio dell’umanità nel villaggio globale e localmente, l’interazione digitale e social vi accompagna ormai in modo indissolubile, noi cercheremo di essere ancora di più un vostro punto di riferimento nel quotidiano della vostra vita.

Che il 2024 apporti quel contributo di serenità e ottimismo che da troppo tempo manca nelle corde di tanti, come persone, comunità e territori.

Occorre volgere lo sguardo al futuro pensando di costruire e non distruggere, è sempre stato il nostro leitmotiv, pensiero fondante.

In alto i calici per un brindisi sincero, assieme a ciascuno di voi, da parte dell’editore Nicola Montuori e di Mediacomm, nonché l’intero staff di Termolionline.

La nostra amata Termoli vivrà momenti decisivi nell’anno appena scoccato, che sia un monito da parte di tutti verso l’esercizio di quel senso di responsabilità personale e collettivo, che forse è mancato troppo nel tempo passato. Sarebbe una evoluzione di civiltà degna di nota, noi ci contiamo.

Meno egoismi e maggiore volontà di aiutarsi l’un l’altro, questo l’abbraccio ideale del nuovo anno.