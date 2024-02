Termoli tra passato e futuro: quali idee in campo?

TERMOLI. Coalizioni disgiunte: qual è il messaggio che proviene da ambienti remoti o più vicini in queste ultime settimane d’inverno?

La politica passa sempre più per contrapposizioni personali, tatticismi e scelte che prevalgono rispetto a progetti, visioni e disegni.

Sarà questo il limite che tra seconda, terza e quarta repubblica, scimmiottando lessicalmente i cugini transalpini, non riusciamo a superare?

La vecchia prima… di repubblica, aveva da risollevare le sorti di un Paese in macerie, qui da rimettere insieme sono i cocci delle comunità, disgregate da decenni di lacerazioni che hanno minato la fiducia verso il futuro e a pagare è la mancata nascita di adeguate classi dirigenti.

Ma ormai lo snodo delle amministrative è vicino, a Termoli si vota in prossimità dell’estate e qual è lo scenario che si va profilando?

Una designazione che ancora non mette d’accordo tutti nel centrosinistra (ma potrà mai metterla?), un centrodestra che pare assopito, forse forte di scelte già maturate, ma ci sono sempre passaggi obbligati che non possono attendere troppo tempo.

A loro, come a chi vorrà essere della partita, rinnoviamo una richiesta già fatta: ma quale città avete in mente?

Una volta i programmi si rincorrevano, oggi la compilazione delle liste assorbe ogni energia e risorsa, si vede l’assenza di fulcri come i partiti, che dettavano legge, nel vero senso del termine, agli eletti.

A logiche ribaltate, sono gli eletti che governano i partiti. Difficile uscire da questo gioco dell’oca.

L’avvicinamento progressivo alla madre di tutte le battaglie, le comunali, dovrà avvenire e lo speriamo, in un confronto serrato ma civile e costruttivo. Lo sogniamo? Non auspichiamo di certo incubi per l’elettorato.

I segnali provenienti oggi dalla Sardegna, terra lontana oltremare, ma politicamente più vicina di quello che pensiamo, ci dicono che nulla è scontato.

Il “movimentismo” a cui stiamo assistendo sporadicamente, i primi “punti fissi”, le strategie messe in campo, debbono ancora dimostrarsi declinate al bene comune.

Come farlo? Ci dicano tutti i competitor le 3 priorità concrete, da realizzarsi entro la fine dell’estate 2024, i canonici 100 giorni.