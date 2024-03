Fin troppo "rumore" nel centrosinistra, cappa del silenzio nel centrodestra

TERMOLI. Fin troppo “rumore” dal centrosinistra, dopo l'investitura di Joe Mileti, nella sua continua galassia in espansione riformista e progressista, dove ogni giorno si assommano posizioni e distinguo, solo indiscrezioni più o meno velatamente sotterranee sull’altra sponda, quella di centrodestra.

È pur vero che mancano 10 settimane alla presentazione delle liste, ma nemmeno ci si può arrivare troppo a ridosso alla scadenza.

Domenica prossima si voterà in Abruzzo e per il centrodestra nazionale sarà un test importante, dopo la sconfitta inattesa in Sardegna, non fosse altro che si tratta di un referendum su come abbiano governato negli ultimi 5 anni sotto la bandiera di Fratelli d’Italia.

Abruzzo che è realtà molto vicina alla nostra città, per le continue dinamiche e interazioni, non crediamo, tuttavia, sia certamente questa la ragione di una navigazione fari spenti, che deve trattare lettura da un doppio binario, quello locale, evidentemente, ma anche quello regionale, dove la presenza dell’ex sindaco e ora governatore Francesco Roberti non può essere avulsa da scelte e processi decisionali.

Il nome papabile da settimane sembrerebbe quello dell’avvocato Nico Balice, assessore all’Urbanistica, che ora è inserito a pieno titolo anche in Forza Italia, partito che detiene la casella come candidatura a sindaco a Termoli e le evoluzioni degli ultimi anni dimostrano come questa sia la fiche più importante da giocare sui tavoli di trattativa.

Ma proprio la partita sarda ha evidenziato che è possibile anche compiere blitz per modificare gli assetti precostituiti, difficile tuttavia che accadrà qui.

Occorrerà anche vedere la partita parallela del candidato sindaco del capoluogo, a Campobasso, perché è chiaro che nella mappa delle designazioni queste due monete non potranno avere la stessa faccia (simbolo, s’intenda).

Il vice sindaco reggente uscente Vincenzo Ferrazzano, che sta traghettando l’amministrazione sino alle urne deve ancora sciogliere l’eventuale ultima riserva su cosa voglia fare, ma è l’intera coalizione che dovrebbe cominciare a tirare le somme, per non arrivare in modo affannato al periodo caldo, tenendo conto che stiamo quasi per fare l’ingresso nel periodo prepasquale.

Altri rumors al momento, seppur circolanti, con nomi di riferimento di area, non godrebbero di fondamenta, ma ribadiamo troppo silenzio rispetto a chi fa persino eccessivo fracasso.