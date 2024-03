Notti brave e "Albachiara" non c'è quasi più: gli imbecilli non riposano mai

TERMOLI. Un vecchio adagio che riecheggia da sempre è questo: «La mamma degli imbecilli è sempre incinta».

Purtroppo, non possiamo che confermarlo e non ci rincuora nemmeno che questo proverbio non è in linea col vistoso calo demografico che stiamo subendo, ne faremmo volentieri a meno.

Tanta era stata la soddisfazione per aver catturato l'attenzione di Vasco Rossi, tra le star più celebri in Italia, grazie alla scalinata dedicata alla sua "Albachiara", in occasione dell'ultima festività San Valentino e poi ripresa sui social dal rocker emiliano.

Tanta è la delusione nell'assistere ai soliti atti vandalici che perdigiorno (soprattutto di notte) commettono ai danni della nostra città, gettando alle ortiche l'impegno e le intuizioni di chi opera per migliorare l'accoglienza e l'appeal di Termoli e dei suoi luoghi di pregio.

Mai così tanto disamore ravvisiamo nelle persone che abitano sulla costa, ma su questo ci esprimeremo a breve. Intanto, non possiamo che stimolare l'associazione Turismol a ripristinare la scalinata con le strofe di "Albachiara" per far sì che "Il Borgo degli innamorati" non sia soltanto un ricordo.