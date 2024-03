La politica antagonista nell'asse progressista

TERMOLI. Quasi speculare nel nome, antagonista nelle intenzioni. Al momento la “Coalizione civica e progressista” integra e fonde, non per incorporazione politica, ma programmatica, due assi che hanno ritenuto di non appartenere all’ordine dem, quello che ha candidato a sindaco Joe Mileti.

La nota pervenuta stamani, che si attendeva dalla serata di ieri, a dire il vero, fa sintesi di un confronto ampio, che sfugge per ora alla designazione di un antagonista alla proposta che per prima si è definita progressista, portata avanti da Pd, Movimento 5 Stelle, Costruire Democrazia, Italia Viva, Socialisti e lista civica VotaxTe.

Della compagine iniziale fanno parte solo due delle quattro realtà che sotto l’egida “civica” avevano dato corpo alla proposta progettuale, mancano all’appello Alternativa civica, che sta ancora riflettendo su come posizionarsi in questa nuova fase, e la Rete della Sinistra, avviata a un percorso ulteriormente alternativo.

Insomma, il quadro della frammentazione è in divenire.

Un nuovo contenitore con Termoli domani, Proposta democratica, Movimento Equità territoriale, Alleanza verdi e sinistra, Insieme, Azione e Liberali e socialisti, che vede il debutto di Proposta democratica, che assommerebbe gli scontenti del Pd, immaginiamo.

Ma cosa significa fornire questo spunto di riflessione nel giorno in cui andrà in scena il confronto in casa dem?

Ormai sono trascorse tre settimane dalla presentazione di Mileti sindaco alla “Vida”, passi in avanti non ne sono stati fatti, solo distinguo, ma Costruire Democrazia e Movimento 5 Stelle devono ufficializzare le loro posizioni, non bastano dichiarazioni e indiscrezioni per calibrare le future mosse.

Centrosinistra in ordine fin troppo sparso, questo emerge, col cerino che resta in mano proprio a “Casadem”.

Intanto le settimane passano e si è giunti quasi a Pasqua, l’effetto “anticipo” che si voleva cavalcare per stanare il centrodestra sta svanendo o è giù svanito, complice il cannoneggiamento subito. Resterà da chiarire, se la strategia del tutto e subito sarà stata quella giusta.