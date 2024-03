Un teatro per il nuovo sindaco

TERMOLI. Torna per la seconda puntata la rubrica video-editoriale settimanale “Ve lo diamo noi il sindaco”, curata dall'editore di Termolionline Nicola Montuori.

Come abbiamo specificato in sede di lancio dell'iniziativa, niente nomi, ma focus su temi e argomenti che a nostro avviso devono essere presi in considerazione nella campagna elettorale, dopo il debutto sui parcheggi, stavolta al centro dell'attenzione un altro "vuoto enorme" della città, l'assenza di un teatro degno di questo nome.