Quando la civiltà scarseggia sempre più

TERMOLI. Episodi di inciviltà e trasgressione alle norme del Codice della strada e non solo, mancanza di rispetto sul patrimonio ambientale, auto in divieto di sosta nei luoghi più impensabili. Cosa ci sta accadendo? Ormai si “passa” su tutto e tutti, quasi.

Negli ultimi giorni, complice l’avvio della stagione primaverile, prologo dell’accoglienza turistica, diverse le segnalazioni pervenute in redazione. La prima è stata quella della passeggiata dei trabucchi, già resa nota.

Altre ne sono succedute, un pneumatico di un mezzo pesante abbandonato nei pressi del teatro verde, le auto in sosta selvaggia sulla terrazza di piazza Sant’Antonio, stalli per invalidi occupati, vicoli del borgo ostruiti, vetture in riva al mare, con pescatori amatoriali che tra un po’ fanno safari in acqua. Insomma, di tutto e di più. Come uscirne?

«Termoli non è in grado di fare turismo, piazza San Antonio invasa dalle auto, bastava aggiungere un paio di vasi in più e si avrebbe avuto la piazza normale, inutile aggiungere l’incuria del verde quando ti affacci dalla medesima piazza e cerchi di vedere il mare», una delle contestazioni che abbiamo rilevato da un nostro lettore.

Certamente, la penuria di stalli capaci di accogliere coloro che si recano sul litorale è un fattore, ma l’ineducazione ormai dilagante è una conseguenza di una società che ha disgregato i valori che almeno 3 generazioni or sono erano stati inculcati. Noi lo ribadiamo in continuazione, maggiori controlli, più repressione, contrastare i cattivi esempi, dall’altro lato organizzare una città a misura di turismo, nei servizi soprattutto, così non si forniranno più alibi a chi calpesta il concetto di rispetto.