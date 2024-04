Centrodestra ancora in alto mare, i dubbi sul capoluogo continuano a "ritardare" Termoli

TERMOLI. Si allungano ulteriormente i tempi per l’ufficializzazione del candidato sindaco di centrodestra a Termoli, parliamo di ufficialità perché nessuno mette in discussione la scelta dell’assessore Nico Balice, iscritto a Forza Italia, casella sotto la quale batte bandiera azzurra, come avvenne nel 2019 per il candidato sindaco, poi eletto, Francesco Roberti.

La quadratura mancante per la città capoluogo, infatti, frena e non poco lo schieramento di maggioranza, che guarda a ciò che sta succedendo per Palazzo San Giorgio.

Forse sarebbe stato il caso di dissociare i destini delle candidature, visto che in via Sannitica l’amministrazione è uscente, mentre Campobasso oltre a essere obiettivo di riconquista, appartiene anche alla mappatura dei capoluoghi di regione che necessitano di equilibri differenti sullo scacchiere nazionale.

La mancanza di una proposta che raccolga unanimi consensi, infatti, non diciamo che releghi, ma deleghi parte delle proprietà decisionali di questa investitura e allo stato non ancora convocato quel tavolo prima annunciato per lunedì, poi per mercoledì scorso e poi più nulla. Come ci ha confidato qualcuno dei segretari regionali, il contatto tra loro è continuo, così come accade tra i regionali e i rispettivi nazionali.

Insomma, si cercherà di arrivare alla candidatura con più chance di vittoria e capace di aggregare, questo ha chiesto “Roma”, che farebbe a meno di doversene occupare in ultima battuta.

Ma il tempo trascorre inesorabile, il buon Aldo Biscardi lo definirebbe “tiranno” e in effetti nonostante partiti, movimenti e liste non stiano certo a guardare, avendo per la gran parte già impostato l’ossatura delle squadre da mettere in campo, occorre attendere il via libera ufficiale, almeno a Termoli è questo lo scenario.

Secondo i desiderata dei vertici molisani non si dovrebbe andare oltre domani, ma si sa, di scadenze virtuali ne sono state già indicate alcune, dal 5 aprile in avanti e fino a ora tutte disattese.