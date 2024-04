Nemmeno dieci giorni di tregua e sulla "Bufalara" tornano gli incivili

TERMOLI. Giorni fa tornammo a parlare di emergenza educativa, in relazione a un episodio - fortunatamente virtuoso - per rimarcare come comportamenti che piuttosto che di norma sono considerate delle vere e proprie eccezioni.

Una emergenza educativa che aggredisce anche il culto della bellezza, del rispetto del territorio e della natura, oltreché delle regole e del comune vivere civile. Il balzo all'inciviltà è ormai repentino e ci sono esempi quotidiani di come ci si diverta quasi, o non ci si curi affatto, di arrecare danno e nocumento alla collettività con atteggiamenti lascivi e colpevoli.

Giorni fa nell'editoriale video "Ve lo diamo noi il sindaco", l'editore Nicola Montuori ha trattato dell'esigenza di maggiore decoro urbano di cui la nostra città necessita, ma certo non può essere un impegno unilaterale da parte di chi amministra o si accingerà a farlo, perché la prima vera rivoluzione è di stampo culturale e afferisce alla mentalità del cittadino medio.

Per questo, amplifichiamo il messaggio che le guardie ecologiche del Congeav hanno voluto lanciare attraverso i profili social, ad appena dieci giorni dalla bonifica della discarica abusiva e diffusa della Bufalara, tra statale 87 e la zona di confluenza tra Rio Vivo-Marinelle e il nucleo industriale.

«A distanza di pochi giorni, gli "zozzoni incivili" tornano ad abbandonare nell'area di Pantano Alto, ripulita dai cittadini e dai volontari il 7 aprile, in occasione della Giornata Ecologica. C'è ben poco da dire, noi non molliamo, ben certi che prima o poi riusciremo a punire gli autori di queste azioni inenarrabili!»

Ovviamente, una rivoluzione culturale che non può non passare per controlli e rigore.