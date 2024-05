Programmi dei candidati sindaci pronti, verso il confronto pubblico di domenica 2 giugno

TERMOLI. Mancano pochi giorni all’atteso confronto che Termolionline propone per la terza volta in 10 anni, da quello del ballottaggio nel 2014, al primo turno delle amministrative 2019.

In questi giorni hanno preso corpo i programmi delle coalizioni e delle candidature a sindaco, alcuni dei quali erano stati diffusi già in precedenza, come Rete della Sinistra, Termoli Libera e in più step anche per la coalizione “Voglia di Termoli”, per i rispettivi candidati sindaci Marcella Stumpo, Daniela Decaro e Joe Mileti.

Il debutto elettorale di Manuela Vigilante ha così svelato i tratti programmatici del tandem Pd-M5S e delle ultime ore, tra domenica e ieri, quelli di Costruire Democrazia con Andrea Montesanto e Nico Balice per il centrodestra.

Adesso, tutte le proposte che andranno al vaglio degli elettori saranno al centro dell’incontro delle 17 di domenica 2 giugno 2024, confronto pubblico andrà in scena a "La Vida", grazie al contributo del Cosib, partner dell'evento e degli sponsor Rieco Sud, Assicurazioni Generali con l'agente Ciro Di Girolamo, Arlem Design e Cianciosi Soluzioni Edili-Bigmat Home of Builders.

L’occasione di andare al di là delle singole iniziative e avere un metro di valutazione e giudizio ad ampio spettro su quella che la visione del futuro della nostra città.

Un appuntamento imprescindibile, ideato e curato dall’editore Nicola Montuori, che pone ancora una volta Termolionline come punto di riferimento del territorio.