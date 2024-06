Confronto pubblico con i candidati sindaci: vi aspettiamo a "La Vida", sarete protagonisti

TERMOLI. Ci siamo, oggi, un 2 giugno molto particolare e speciale, soprattutto per noi e per la città di Termoli, che vivrà il confronto tra i candidati sindaci a “La Vida”, dalle 17.

Un incontro che metterà a confronto esperienze, storia, progetti a contatto diretto con l’elettorato, perché mancano solo pochi giorni al decisivo appuntamento elettorale che segnerà le sorti del prossimo quinquennio, sia a Termoli che in Europa, ma quella che a noi sta più a cuore è chiaramente la contesa per le elezioni amministrative, che dovranno insediare il nuovo sindaco, la futura Giunta e il Consiglio comunale.

Per questo, è importante la partecipazione attiva che cittadini ed elettori dovranno avere oggi, sarete voi i veri protagonisti, con la possibilità di rivolgere le domande agli aspiranti primi cittadini.

L’invito, dunque, è di essere presenti al confronto pubblico, terzo della nostra storia, dopo quello del ballottaggio del primo giugno 2014 e del 19 maggio 2019.

Un avvenimento di marcata espressione democratica, curato dall’editore Nicola Montuori assieme al direttore responsabile Emanuele Bracone, che vuole coinvolgere l’elettorato rispetto alle sfide messe in campo dai contendenti che vorranno conquistare la guida dell’ente di via Sannitica, grazie al contributo del Cosib, partner dell'evento e degli sponsor Rieco Sud, Assicurazioni Generali con l'agente Ciro Di Girolamo, Arlem Design e Cianciosi Soluzioni Edili-Bigmat Home of Builders.

Vi aspettiamo, puntuali alle 17, a “La Vida”.