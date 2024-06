Effetto trascinamento alle amministrative o prevarrà la forza delle liste?

TERMOLI. Come proiettare il voto delle elezioni europee sullo scenario comunale?

Ci sarà un effetto trascinamento dei simboli politici presente su entrambe le schede, oppure varrà il pressing asfissiante dei candidati locali, specie di una parte politica, che ha schierato un’armata che ha occupati spazi trasversali in ogni settore?

Domande alle quali potremo rispondere con lo scrutinio che inizia oggi pomeriggio, ma è chiaro che trovare alle europee Pd e M5S al 36% in abbinata, a cui aggiungere altri consensi delle liste progressiste e riformiste potrebbe rendere meno fluido un quadro che sulle amministrative pareva più nitido.

È chiaro che il centrodestra parte con quasi il 50% sulla carta, sommando i voti delle tre liste, mettendone in campo altre 3, con le civiche di Niro e quella afferente a Noi Moderati “Termoli Insieme”.

Gli exit poll sulla città capoluogo, a Campobasso, dove la partita peraltro si rivelava più ostica per il candidato De Benedittis ieri sera lo dava sulla soglia dell’elezione al primo turno; a Termoli con sei candidati tutto ruoterà attorno al cosiddetto voto disgiunto, ossia quanto delle liste verrà trasferito al candidato sindaco Nico Balice.

Fare ora una previsione scientifica è pressoché impossibile, ma a livello comunale, viste le forze in campo, ad esempio il M5S il quasi 18% delle europee non crediamo sarà replicabile, visto anche lo split subito in negativo anche quando il Movimento era più forte tra elezioni europee e politiche e quelle locali.

Il rebus è se Termoli (come Campobasso) avrà un sindaco già oggi, oppure se si dovrà ricorrere al secondo turno, ma certamente le forze delle liste impedirebbero rovesciamenti di sorta al turno di ballottaggio, lo possiamo affermare ora, a urne chiuse.

Dove andranno i voti di liste come Verdi-Sinistra e la compagina Pace Terra Dignità, che non sono presenti alle amministrative? Sono variabili che rischiano tutte di essere determinanti, su quella soglia del 50% più uno.