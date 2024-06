Isola pedonale virtuale, nel borgo antico d'estate occorre la presenza fissa della Polizia locale

TERMOLI. Dopo una primavera con numerosi test nei weekend e nei ponti festivi, dallo scorso primo giugno è scattata per 4 mesi l'isola pedonale che fino al termine di settembre vieterebbe, il condizionale è d'obbligo, il transito nel borgo antico a chi non è autorizzato.

Tuttavia, sono sempre più numerose le segnalazioni che portano all'evidenza veicoli all'interno della perla medievale adriatica, con rimostranze evidenti dei residenti. I problemi non riguardano solamente coloro che ignorano o fingono di farlo le disposizioni alla circolazione, ma anche chi vi entra per carico-scarico e magari indugia più del dovuto (ad esempio i cantieri edili) e gli ospiti delle strutture di ricettività diffusa, come i B&B.

Proprio stamani, a corredo della criticità, raccogliamo l'ennesimo sfogo: «La maleducazione della gente. Turisti che indisturbati entrano nel Borgo a tutte le ore del giorno e della notte e parcheggiano altrettanto liberamente nell'area sosta».

Ci siamo informati, a norma di regolamento le operazioni di carico-scarico sono stabilite in determinate fasce orarie e per la ricettività è permessa secondo dei criteri percentuali (il 35%) in base al numero degli ospiti. Il vulnus vero e proprio è l'assenza di un agente della Polizia locale fisso nel borgo antico, che forse per i quattro mesi indicati andrebbe prevista. Alla nuova amministrazione lasciamo questa istanza, sapendo bene che seppur i controlli ci siano, così ha confermato il comando di piazza Kennedy, con l'elevazione di contravvenzioni, solo un presidio stabile potrebbe fungere anche da deterrente, oltreché agire in senso repressivo delle violazioni al codice della strada.