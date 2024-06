Lo sfalcio che si fa attendere, troppo: il decoro urbano deve essere una priorità

TERMOLI. Decoro urbano tra le priorità della futura amministrazione comunale: è questo l'auspicio che formuliamo al sindaco Nico Balice, in attesa che vari la sua Giunta e assegni le deleghe.

Lo abbiamo ribadito anche in sede di confronto pubblico tra i quattro candidati che si sono confrontati lo scorso 2 giugno, non essendoci stato, al nuovo primo cittadino lo ricordiamo ancora.

Perché sarà anche il cambio in corsa tra vecchio e nuovo, ma per l'ennesima volta Termoli non sembra pronta alla stagione estiva. Di recente, abbiamo trattato problemi atavici come disciplina di sosta e circolazione nel borgo antico, parcheggi selvaggi e criticità di matrice tipicamente estiva, sicuramente tra gli aspetti da rivedere c'è lo sfalcio del verde urbano, in centro e periferie, che lascia troppo a desiderare.

«E quando lo sfalcio? E quando il controllo a chi non fa lo sfalcio?», domande sin troppo ricorrenti, anche su primavere dove il maltempo ha inciso di suo, ma allora, si programmi secondo l'esigenza non in linea teorica, ma una città che mira ad accrescere il suo appeal turistico non può permettersi queste sacche di "incolto" urbano, tante le segnalazioni che riceviamo dai residenti, da ogni angolo del territorio.

Giusto mettervi mano, subito. L'estate da calendario è ormai arrivata, quella balneare è decollata da tempo non aspettiamo ancora.