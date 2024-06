Il nodo parcheggi resta un limite per il turismo

TERMOLI. A metà della settimana che porta dalla primavera all'estate non ancora si spengono le eco dell'ultimo weekend. L'avvio problematico della stagione turistica, compressa tra campagna elettorale, meteo bizzarro e lavori in corso diffusi si fonde con le problematiche ataviche che stringono la costa nella sua morsa, come quello dei parcheggi.

Lo spaccato delle soste selvagge di scooter è solo uno dei problemi e quando si chiede che le navette di mettano a disposizione subito a giugno, almeno nei weekend, non è eresia, basta vedere la messe di macchine parcheggiate davvero ovunque e come capita.

Un mini reportage, proprio stimolato dalla pubblicazione dell'articolo su via Vespucci, mostra la profondità del problema, che fa rima quasi con l'anarchia dell'automobilista, ma dove lasciare l'auto per recarsi in spiaggia, allora? È una domanda che va indirizzata in vari ambiti, da quello dei controlli, che vengono invocati a più non posso, Polizia locale e non solo, a quello della programmazione, perché se si vuole davvero puntare sulla vocazione all'accoglienza, occorre dare sfogo alla domanda di turismo.

Insomma, sarebbe da dire, siamo alle solite, ma qui passano anni e amministrazioni, ma sul lungomare Nord cambia poco. Perché non si scende a patti col Demanio e si recupera, riqualificandola, l'area del vecchio distributore dismesso, che ancora giace come un pugno nell'occhio sotto il costone della ferrovia? È solo una idea, ma di risposte ne occorrerebbero altre.

