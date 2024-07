Portatori di rifiuti dall'hinterland e gesti incivili: controlli e sanzioni, ma serve uno scatto culturale

TERMOLI. Al crescere della manifesta inciviltà di coloro che deturpano il nostro territorio, aumentano però sia i controlli delle guardie ecologiche del Congeav che le segnalazioni dei cittadini virtuosi, quelli che non sopportano che Termoli divenga una “carta sporca”, come canta Pino Daniele in una delle sue hit più celebri (ma riferendosi ovviamente ad altro).

La cosa che più sconvolge, nel senso civico del termine, è l’abuso e il sopruso degli angoli di pregio della nostra città, per abbandonare rifiuti o conferirli in modo errato.

Tante le occasioni di moral suasion che abbiamo diffuso di nostra iniziativa, anche “usando toni duri” nei confronti degli “sporcaccioni” di turno, ma anche gli appelli al rispetto delle regole da parte di Rieco Sud, dello stesso Congeav e del Comune di Termoli.

Tuttavia, difficile, molto difficile, rieducare chi oggi pensa sia lecito fare tutto (o quasi), come il tizio che proviene da un comune dell’hinterland della fascia bifernina, che ha pensato bene di disfarsi della sua immondizia “colonizzando” un cestino gettacarte sotto la Torretta Belvedere.

Diventa anche complicato capire cosa si inneschi nella mente di queste persone, come se ogni luogo fosse una propria pertinenza, persino nel borgo antico, come il pattume gettato alla rinfusa nel paese vecchio ieri mattina e segnalato a più riprese proprio alle guardie ecologiche.

Per l’abbandono nel cestino alla Torretta Belvedere è scattata la sanzione per migrazione dei rifiuti e scorretto conferimento, ma occorrerebbe davvero un giro di vite culturale, per far sì che luoghi e persone abbiano il meritato rispetto.

Turismo non vuol dire subire tutto quanto, significa rendere complementari le esigenze di chi viene come ospite e i diritti di chi vi risiede, senza subire l’uno o l’altro restrizioni di servizi e decoro.

In altre città prese d’assalto, ci sono state persino proteste, guardiamo in Spagna, il mondo cambia, capovolge il senso di ciò a cui eravamo abituati, ma si può partire dai piccoli gesti. Facciamolo.