Coi Giochi di Parigi 2024 recuperiamo anche il nostro "spirito olimpico" nella vita di tutti i giorni

TERMOLI. Un arco olimpico contrattosi nel tempo, perché dalle indimenticabili Olimpiadi di Tokyo sono trascorsi solo 3 anni, a causa del rinvio dovuto al Covid, dal 2020 al 2021, propone oggi l’avvio dei Giochi di Parigi, che tutti preannunciano come conferma della grandeur transalpina come la migliore di tutti i tempi. Tuttavia, i conti si fanno alla fine, anche quelli delle medaglie e se l’Italia vuole superare il record maturato in terra nipponica, con 40 podi e una medaglia in ciascuno dei giorni di competizione, tutto il mondo guarda più con ansia e preoccupazione che speranza a questa Olimpiade tornata nell’anno tradizionalmente bisestile.

Ansia e preoccupazione per il livello di tensione che si respira nel globo, per le guerre che causano morti e feriti, distruzioni e terrore ogni giorno, per il rischio di attentati. Una volta i “Cinque Cerchi” segnavano una tregua, non a caso chiamata tregua olimpica.

L’auspicio che mettiamo in campo oggi è quello di uno spirito rinfrancato in ognuno di noi, anche se l’evento simbolo dello sport appare un po’ lontano da tutti, sinceramente; siamo alle prese col nostro quotidiano perennemente connesso, che ci sposta e distrae da quei valori consolidati per decenni, se non un secolo intero.

Vorremmo che al di là dell’Inno di Mameli e del tricolore a suonare e sventolare più volte possibili, le Olimpiadi di Parigi determinassero una inversione di tendenza. Nel modo di approcciarci l’uno agli altri, dovremmo recuperare uno spirito olimpico, non diciamo decoubertiniano, ma sicuramente di fraterna amicizia e lealtà nei rapporti sociali e nelle relazioni di comunità. Questo sarebbe certamente il valore più profondo, l’esempio che 10mila atleti (più o meno) potranno dare sotto i riflettori di tutto il pianeta è un’occasione da non smarrire, così come lo stesso Papa Francesco oggi ha voluto sottolineare nel suo messaggio di pace.