Quanto è buia via Corsica, tra lampioni mancanti e punti luce insufficienti

TERMOLI. L'incidente avvenuto martedì sera in via Corsica, con la donna investita da uno scooter, ha messo in evidenza uno dei nervi scoperti di una delle arterie più importanti della città, che permette di andare e venire tra la città e la direttrice Sud, oltre agli innesti per l'entroterra, i quartieri periferici e lo stesso nucleo industriale.

Ebbene, non è sfuggito a chi ha commentato la notizia quanto sia poco illuminata e pericolosa la strada, così, in un tragitto compiuto ieri sera in tarda serata abbiamo documentato con alcune foto proprio quanto sia insidioso per un pedone percorrerla.

La pubblica illuminazione coi nuovi led e gli stessi punti luce, laddove esistenti peraltro, visto che ne mancano alcuni, ormai da diversi anni, sul viadotto Santa Maria, è insufficiente, oltretutto qualche lampione ha la diffusione davvero scarsa e bassa e ci sono zone completamente coperte anche per la vegetazione, che non permette di illuminarle adeguatamente.

Situazioni segnalate da tempo, ci siamo nel passato recente anche sbilanciati su interventi prossimi e attesi, ma che sino a questo momento non sono stati attuati e nel frattempo sono avvenuti altri casi di cronaca.

Ormai l'appalto con Enel Sole sta entrando nell'ultimo terzo, ma di significativi miglioramenti rispetto a quanto si auspicava, sinceramente non ne abbiamo visti, così come il telecontrollo, di annotazioni sulle lanterne spente ne riceviamo copiose.

C'è sempre tempo... o no?