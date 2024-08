Soste davvero selvagge, auto multata dalla Polizia locale ma in centro urgono rimedi più efficaci

TERMOLI. «In centro arriva troppa gente, è impossibile gestire così un'isola pedonale estiva». C'è chi invoca persino l'attivazione dei "varchi", per una Ztl che sia realmente efficace.

Dopo l'auto parcheggiata al di qua della transenna, in via del Porto, la serata di venerdì 9 agosto ha riservato un altro cameo, quello di una vettura lasciata amabilmente in sosta sulle strisce pedonali fronte Castello Svevo, a pochi metri dalla pattuglia della Polizia locale, che l'ha ovviamente sanzionata.

Com'è possibile pensare di lasciarla lì, senza "pagarne", le ovvie conseguenze?

Insomma, come se fosse un "porto franco" per veicoli. Il dubbio è se in altre località, ovviamente paragonabili, accadano parimenti le stesse cose, se i parcheggi selvaggi fioriscano con la stessa facilità, o se la percezione del "faccio quel che mi pare", qui abbia un accento particolare.

La dotazione organica delle forze dell'ordine, per viabilità e anche per fronteggiare altri fenomeni, vedi i furti, deve essere rivista, maggiormente proporzionale all'afflusso di gente sulla costa, anche perché il combinato disposto di parcheggi carenti, auto rubate e caos urbano, sta minando alla radice l'attrattività della Termoli d'estate, ci sono testimonianze continue anche dall'hinterland, di coloro che la sera temendo di tornare a piedi, non scendono più sulla costa.