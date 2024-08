Day after a Termoli: il post Ferragosto, le insidie del turismo mordi e fuggi

TERMOLI. Immancabilmente, nel day after di Ferragosto, c'è il rovescio della medaglia: ossia cosa lasciano alle spalle le migliaia e migliaia di persone che tra giorno e notte popolano ogni angolo della città di Termoli.

Stamani, diverse le testimonianze che ci sono giunte da chi ha documentato in video e foto i rifiuti e l'immondizia lasciata ovunque.

Già nelle sere d'estate è difficile stare dietro a tutti i consumi, pur volendo svuotare i cestini anche più volte, a Ferragosto è pressoché impossibile e nemmeno il loro numero è possibile aumentare a dismisura, come fare allora?

Due le variabili, la prima è sempre quella dell'educazione, perché anche rientrando nella notte dopo lo spettacolo pirotecnico sul litorale Nord tanti erano gli angoli della città, anche nelle vicinanze di cestini non colmi, dove i rifiuti sono stati gettati senza pensieri a terra e questo significa che un territorio può anche esser iper attrezzato, non sarà mai sufficiente.

Certo, occorre forse istruire dei turni speciali di igiene urbana straordinari all'alba, oltretutto siamo nel weekend principe delle ferie estive, ma occorrerebbe evitare situazioni di degrado come quelle che abbiamo avuto modo di ricevere.

Il turismo mordi e fuggi, tipico ferragostano, lascia dietro di sé queste riflessioni; in altri luoghi da presenze molto più massicce che quelle nostrane, la presenza degli ospiti non è più vista come un Bengodi, ma come un problema, e c'è chi pensa di contingentare o selezionare gli arrivi.

Non si addivenga a questo, ma occorre una soluzione intermedia, che filtri il rischio di una città senza decoro.