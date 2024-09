L'arrivo di Biondelli al Punto nascita occasione di rilancio sulla strada del Decreto Molise

TERMOLI. Trascorsi alcuni mesi dalla vittoria del concorso per il primariato del reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, nonostante si fosse diffusa la notizia dell’ingresso al Punto nascita del dottor Vincenzo Biondelli da ottobre, c’era chi temeva che potesse essere il concorso indetto dall’Asl numero 2 di Chieti-Lanciano-Vasto a minare le certezze relative al suo approdo in viale San Francesco.

A fugare ogni dubbio è stata la scelta di non prendervi parte, come sottolineato dal manager dell’Asl Schael, che ieri ha di fatto salutato il suo direttore uscente di reparto, che solo pochi mesi fa aveva celebrato il numero dei parti avvenuti all’ospedale San Pio.

Ora, a poco più di 3 settimane dal suo ingresso a Termoli, è quanto mai opportuno che si continui nel pressing sul tavolo tecnico ministeriale per alleggerire la pressione relativa ai dogmi del commissariamento, che dall’avvento della nuova maggioranza di Governo, ha auspicato una inversione di marcia, tra propositi del decreto Molise e la fase di uscita da questo periodo di sorveglianza speciale, che dura ormai da oltre 3 lustri.

Occorre restituire ancora di più quella fiducia nella stabilità di un reparto che come sempre ribadito nelle battaglie degli ultimi 5 anni è simbolo di resilienza e prospettiva del territorio, nel solco di quanto avviato dallo scorso 20 febbraio, con la guida del dottor Saverio Flocco, che sta traghettando il Punto nascita verso questo cambio della guardia.

Innovazioni e personale medico-infermieristico da rimpinguare per uscire dalla coperta corta, perché le criticità non sono del tutto risolte, anzi, come lo stesso Flocco ha ribadito anche nel corso dell’estate.