Da 17 anni insieme a voi: buon compleanno TermoliOnLine!

TERMOLI. Era il 20 settembre 2007, ben 6.210 giorni fa, quando il primo raggio di luce si accese su Termolionline. Un piccolo sogno - nato dall'idea dell'editore Nicola Montuori e dalla passione per l’informazione - che ha cominciato a prendere vita. Da quel giorno sono passati 17 anni, anni di racconti, volti e storie che abbiamo avuto l’onore di condividere con voi, giorno dopo giorno.

Insieme a voi, nostri fedeli lettori, abbiamo costruito molto più di una semplice testata giornalistica: abbiamo creato una famiglia. Grazie per la fiducia che ci accordate, per il tempo che dedicate a leggere i nostri articoli, per i vostri commenti, suggerimenti, segnalazioni e per averci fatto sentire parte della vostra quotidianità.

Un grazie speciale va anche ai nostri partner commerciali, che hanno creduto in noi fin dall'inizio e continuano a sostenerci in questo cammino. La loro fiducia ci ha permesso di crescere, di innovare e di rimanere sempre vicini alla nostra comunità. Senza di voi, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.

17 anni sono un traguardo che portiamo nel cuore, non solo per il numero, ma per tutte le esperienze, le sfide e le emozioni vissute insieme. E sappiamo che il viaggio continua, con voi al nostro fianco. Con la stessa passione del primo giorno, continueremo a raccontare, a informare, a essere una voce per la nostra comunità.

Grazie per essere parte della nostra storia. Termolionline è qui, oggi come 17 anni fa, per voi e con voi.