Irriducibili d'autunno in spiaggia, attendiamo i dati sulle presenze turistiche estive

TERMOLI. Prima settimana d’autunno, ma c’è chi la considera solo una coda dell’estate e stamani, con 25 gradi almeno sulla costa, è stato naturale approfittare della condizione climatica assai temperata per l’ennesima capatina balneare, dove ci sono lidi ancora attrezzati, o sulla spiaggia libera.

Insomma, nonostante un settembre meteorologicamente bizzoso, si fatica a entrare nella mentalità della stagione più fredda.

Tempo, comunque, di bilanci, anche se vorremmo conoscere i dati che sono stati raccolti nel corso dei mesi, da maggio in avanti, quando sono cominciate a manifestarsi presenze più massicce di turisti, italiani e stranieri.

L’estate si è rincorsa, anzi in estate si sono rincorse le strutture ricettive, perché dall’Azienda di soggiorno sono partite diffide e lettere verso le strutture ricettive che non comunicavano puntualmente i dati su presenze e arrivi, peraltro obbligatori per legge, ma a questo si aggiunge anche quella ricettività diffusa che in parte sfugge, come fare allora per avere il quadro esaustivo del movimento turistico?

Intanto, potremmo sempre partire dai flussi ufficiali, che una volta erano diffusi con cadenza periodica, oggi molto meno.

Numeri che riguardano anche il turismo balneare, ad esempio, resi noti come spesso capita per giugno, ma poi non così per i mesi a venire.

In questa fase occorrerebbe già iniziare le attività di programmazione in vista del 2025, quanto meno per calibrare i servizi e porre in essere quegli accorgimenti che il 2024 ha portato sul taccuino, a breve cominceranno anche i nuovi saloni di promozione, quello sui camper è da poco finito, e affrontarli senza statistiche certe non è il massimo.