Punto nascita di Termoli avviato al nuovo ciclo, fondamentale il supporto dell'Asrem

TERMOLI. Mancano pochi giorni al debutto come primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia del dottor Vincenzo Biondelli, che erediterà la guida del Punto nascita dell'ospedale San Timoteo di Termoli, gestito dal 20 febbraio scorso dal dottor Saverio Flocco.

La nomina sarà effettiva dal prossimo primo ottobre, ma sono giorni importanti questi che precedono il suo ingresso, perché rappresentano il viatico del nuovo corso, quello che in molti auspicano come il definitivo rilancio del codice L113, traghettato fin qui da Flocco, con diverse iniziative assunte in poco più di 7 mesi, ricordiamo tra tutti l'Open day del maggio scorso.

Di recente, l'Asrem ha anche assunto una nuova ginecologa, nel perimetro ospedaliero molisano, potrebbe essere inserita proprio nel nuovo organigramma di reparto.

Le aspettative sono molteplici e riguardano il percorso di potenziamento dei primariati nel nosocomio di viale San Francesco, che ha visto già il ritorno di Nicola Rocchia, in Medicina interna, del dottor Angelo Ferrara in chirurgia, con in itinere anche i concorsi di Cardiologia e Ortopedia.

Fondamentale sarà il supporto dell'Asrem stessa, ma anche di Regione e struttura commissariale, nel sentiero di un obiettivo di nuova fidelizzazione delle utenti di Ginecologia, che dovrebbe riportare a partorire al San Timoteo future mamme che negli ultimi anni, complici le incertezze dettate dal tavolo tecnico ministeriale, avevano scelto altri lidi.

Resta sullo sfondo l'importanza di mettere mano ai numeri del Decreto Balduzzi, così come si attendono risposte su un intervento straordinario sulla sanità pubblica molisana, al netto dei fondi già stanziati nello scorso anno, il "Decreto Molise" attende, perché solo uscendo dalla fase di commissariamento si potrà avere mano libera per agire nella riorganizzazione della rete ospedaliera, vale per i Punti nascita e non solo.