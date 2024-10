Se basta una raffica robusta di vento per mettere a rischio alberi e abitazioni

TERMOLI. Eventi meteo estremi ce ne sono stati anche in Italia, ma non della portata di quello che viene subito ad altre latitudini, come è evidente nella devastazione della Florida, provocata dal passaggio di “Milton”.

Tuttavia, facendo la debita proporzione in scala, sul nostro territorio è sufficiente un vento robusto, come quello che stamani ha spazzato la costa, per provocare danni, insidie e pericoli.

Cinque interventi dei Vigili del fuoco in poche ore, sempre con “alberi” al centro della chiamata di soccorso tecnico, uno solo fuori dal contesto urbano, quello della Sp 168, tra Termoli e Guglionesi; gli altri tra piazza Bega, via Stati Uniti, nell’area de “Lo Scrigno” e in via del Molinello, dove un albero ha ceduto dove ci sono le abitazioni e dalla foto che ci è stata inoltrata da un lettore, al civico 68, è visibile il rischio corso da quella famiglia.

Circostanze, ci riferiscono, già segnalate in precedenza.

A maggior ragione, oggi che si rischiano sempre ondate di maltempo con picchi di intensità poco prevedibili, è essenziale garantire la manutenzione più efficace anche al patrimonio arboreo, già nel passato abbiamo assistito a rami e alberi caduti su autovetture o in parchi giochi, per fortuna gli episodi non hanno causato feriti, ma la buona sorte non può essere l’elemento a cui ricorrere, occorre prevenire, anche per evitare situazioni come quella odierna, con la squadra del 115 a zigzagare per la città rincorrendo i rami fuori posto, per così dire, magari con emergenze diverse che potevano manifestarsi.

La cura del territorio deve essere messa al centro della programmazione, per tutelare l’incolumità di persone e cose, sia per evitare che avvengano emergenze su cui poi è difficile (e costoso) intervenire.

Vale quello che si dice sempre dopo ogni allagamento, dopo ogni incendio; ma sulla vegetazione dovrebbe essere più semplice, non servono opere strutturali, ma una accortezza particolare; va bene averli censiti tutti, ma poi è indispensabile anche la fase due, quella della presa in carico del loro stato di salute.