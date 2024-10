Ragazzi non parcheggiateli lì, chiedete alla scuola uno spazio interno

TERMOLI. Trovarsi il percorso sbarrato perché qualcuno parcheggia sul marciapiede non è raro, quando a sbarrartelo sono gli scooter di alcuni “teenagers” che sono a scuola vengono in mente dei pensieri.

# 1 Sono consapevoli questi ragazzi che hanno ostruito il passaggio a chiunque? E se questo chiunque è un disabile o una mamma con la carrozzina perché devono scendere sulla strada e mettere a rischio la propria incolumità?

#2 La scuola è il luogo per eccellenza dove si apprende, si impara, etc. Stride, e non poco, constatare che l’ultima azione che dei ragazzi hanno compiuto prima di entrare a scuola è un calcio all’educazione civica, al rispetto del prossimo e delle regole!

#3 Possibile mai che la scuola in questione non possa adibire uno spazio interno organizzato per la sosta degli scooter dei suoi alunni?

Ragazzi, è l’occasione giusta per chiedere uno spazio tutto per voi e per i vostri mezzi ma nel frattempo cominciate a dare un esempio che voi apprendete e mettete in pratica quello che i grandi vi insegnano.

Speriamo bene.