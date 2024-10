Serve un nuovo approccio alla gestione del verde urbano

TERMOLI. Una rivoluzione copernicana è quella che occorre a Termoli nella gestione del verde urbano.

A questo sta lavorando con la nuova programmazione l'assessore all'Ambiente Silvana Ciciola, sia in questa fase di uscita dal vecchio appalto, ormai a fine corsa, sia per la gara che dovrà scegliere il nuovo gestore.

Diversi sono gli aspetti da migliorare, che in questo video-servizio esploriamo, suggerendo alcune linee d'azione, per restituire il pieno decoro la città e anche metterla al riparo da rischi, poiché il patrimonio arboreo va tenuto con cura, anche per questo.

