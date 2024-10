L'aumento delle nascite all'ospedale San Timoteo è una iniezione di fiducia per tutto il territorio

TERMOLI. Una inversione di tendenza, quella che è stata registrata al Punto nascita dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Un aumento del numero dei parti nei primi dieci mesi del 2024, con ottobre che ancora non termina, significa aver restituito fiducia dopo anni bui, quelli caratterizzati da un piano di rientro del debito sanitario col tavolo tecnico ministeriale a insistere per la chiusura della possibilità di far venire alla luce i bimbi col codice L113, rafforzando legami e radici dell'identità del nostro territorio e della comunità.

Due provvedimenti di chiusura, per motivi diversi, entrambi impugnati e con la giustizia amministrativa a dare ragione a chi non accettava questa decisione calata dall'alto, poi altre situazioni in evoluzione e una carenza in organico che deve ancora essere del tutto risolta, ma la tendenza è di quelle che fanno sperare in un domani migliore.

Termoli e il basso Molise hanno bisogno di queste iniezioni di ottimismo, perché il momento che stiamo attraversando, a ogni livello, non solo locale, è problematico, basta seguire le cronache quotidiane, tutto quello che avviene sotto i nostri occhi indurrebbe a volgere lo sguardo altrove, piuttosto che pianificare o sperare di mettere al mondo la prole, ma il destino dell'umanità è nella procreazione, e solo se una società ha la capacità di rinnovarsi e rigenerarsi ha una prospettiva.

Ebbene, ringraziando il dottor Saverio Flocco e l'intera equipe di medici, infermieri, ostetriche e personale sanitario, nell'attesa dell'arrivo del nuovo primario, Vincenzo Biondelli, rilanciamo l'invito a credere nelle capacità del Punto nascita di Termoli, è vitale... per tutti.