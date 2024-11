Alla "Peggio gioventù": cosa vi passa per la testa?"

TERMOLI. “Cosa vi passa per la testa”?

E’ quello che vorremmo chiedere a coloro che trascorrono le serate e le notti a far danni al patrimonio pubblico. Una panchina di marmo letteralmente fatta a pezzi, in piazza Sant’Antonio, terrazza privilegiata sul mare Adriatico, pessimo biglietto da visita per la “Peggio gioventù”.

Chiaro, ci arroghiamo il diritto di ipotizzare che siano stati ragazzi, che definire discoli è troppo delicato, ma veri e propri vandali col crisma dell’inciviltà, a compiere questo gesto, che riteniamo sia altamente simbolico del momento che stiamo vivendo, proprio nel contesto storico, dove il disagio e il disprezzo e la noncuranza di rispettare le regole ormai la fa da padrone.

Ci saranno telecamere capaci di risalire agli autori, come avvenne ad esempio per i danni alla statua di Benito Jacovitti sul vicino Corso Nazionale, chissà, intanto siamo qui a testimoniare ancora una volta gesta esecrabili. L’inversione a U è davvero necessaria, la riflessione deve essere profonda, c’è chi demonizza un nascente Stato di Polizia, noi vorremmo solo pulizia morale nei comportamenti. Fare, costruire, non distruggere, specialmente da parte di chi dovrebbe formarsi per guidare la società nel prossimo futuro.

Mai come ora la parola prevenzione deve assumere un connotato di urgenza, seminando nell’educazione, attraverso il recupero di valori familiari, sociali, etici e scolastici.