Al depuratore del porto di Termoli: proseguono gli interventi per la delocalizzazione

sab 09 novembre 2024

Il depuratore del porto di Termoli: gli interventi di delocalizzazione

TERMOLI. Se ne parla da almeno quindici anni se non di più, ma ora ci siamo. Avviati nello scorso giugno, i lavori di delocalizzazione del depuratore del porto di Termoli stanno proseguendo secondo la tabella di marcia prefissata.

Abbiamo chiesto ad Acea Molise di documentarci sullo stato di avanzamento dell'intervento e con disponibilità da parte dell'azienda siamo entrati proprio nell'impianto portuale, per cogliere dall'interno i i passi in avanti già fatti.

Dal gruppo Acea hanno evidenziato come le azioni propedeutiche al trasferimento, che verrà portato a compimento entro due anni, col potenziamento dell'impianto di località Pantano, sono state effettuate con tempi molto più brevi del solito. Insomma, c'è volontà nell'affrancare la città da una presenza che specie a causa degli eventi meteo estremi provoca delle criticità, per quanto siano già state promosse opere per mitigarne gli effetti.

Un progetto da quasi 12 milioni di euro, che vi sveliamo in dettaglio.

