La porta d'Oriente: via Corsica attende la "giusta" riqualificazione

TERMOLI. Ci siamo quasi, il periodo natalizio si avvicina e arterie strategiche come via Corsica già risentono di un traffico che da sostenuto aumenterà ancora di più.

Parliamo della porta d'Oriente della città, che dall'entroterra e da Sud vede confluire la maggior parte delle persone che giungono in città, siano essi residenti dai quartieri periferici o provenienti da altre zone o località.

Una strada che merita di essere adeguata sotto vari profili, quello della sicurezza e del decoro, innanzitutto.

Interventi in cantiere ve ne sono, ma non bastano, in questo video-servizio ne rappresentiamo lo stato dell'arte. Anche perché ci siamo sempre spesi per evidenziare l'importanza di riqualificarla, facendo nostre le tante istanze raccolte negli anni e l'esperienza personale.