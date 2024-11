L'utilità sociale dell'informazione nell'affrontare il disagio della cittadinanza

TERMOLI. L’utilità sociale dell’informazione: risolvere i problemi, dando il giusto risalto ai disservizi, cercando di scoprirne le cause, ma anche offrendo un servizio.

Per noi è questa la linea di demarcazione che connota la nostra mission editoriale, da sempre.

Lo sanno bene le tante persone che rivolgendosi a Termolionline sono riuscite a centrare i propri obiettivi, sottraendosi da situazioni di disagio, perché quando l’ambito mediatico riesce a interloquire coi canali giusti, facile che si dia ascolto, non che questo metta in rilievo che non lo si debba fare se a uscire allo scoperto è il singolo cittadino, coi mezzi propri.

Tuttavia, occorre conoscere procedure, attivare contatti e soprattutto, essere disponibili.

Il preambolo, che poi è un concetto di fondo, serve per esemplificare quanto successo nelle ultime 30 ore, in cui una signora che lamentava mancate forniture dell’Asrem per la madre 90enne ospite di una casa di riposo ha visto risolvere la vicenda.

Dopo la pubblicazione del suo sfogo, perdurante un’attesa di mesi, a contattarci è stato il titolare della ditta M Trasporti srl, che opera dallo scorso 10 ottobre le consegne per conto di Fater, in appalto Asrem, che fornisce i prodotti dell'incontinenza.

Verifiche e riscontri effettuati di domenica e in tempo quasi reale, del primo pomeriggio la notizia della consegna effettuata.

Un approccio costruttivo che merita di essere sottolineato, non recriminando o accampando giustificazioni, ma puntando dritto al risultato, circostanza che è stata accolta ovviamente con favore anche dall’utente.

Ma non è tutto, stamani anche il direttore distrettuale Giovanni Giorgetta ci ha ribadito come si voglia capire cosa fosse accaduto, per evitarne il ripetersi nel futuro.

Qualche discrasia con anagrafiche sbagliate avviene, un call center contatta l’utente due giorni prima della consegna, che deve essere accettata, ma a volte diviene difficile far combaciare tutti i segmenti di questa rotta.

Lieti che la questione si sia risolta. Questa è l’utilità sociale dell’informazione.