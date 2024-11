Lo scempio in via Lissa: incivili senza freni

Lo scempio in via Lissa: incivili senza freni

TERMOLI. Fenomeni di degrado ambientale e culturale vanno a braccetto.

Non potrebbe essere altrimenti, non si giustificherebbe quanto avviene sistematicamente in una porzione del territorio cittadino, in via Lissa, dove la parola inciviltà nemmeno rappresenta in modo appropriato lo scempio e lo sfacelo che si ripropone con periodicità disarmante. Oltretutto, sempre in modo peggiore.

Il nostro sopralluogo in un tratto che collega la zona dell'ospedale San Timoteo e il quartiere di San Pietro ha svelato una situazione di vera emergenza ambientale e con rischi evidenti, anche di natura igienico-sanitaria, in un luogo, il ponte dell'A14, dove transitano veicoli e dove ci sono stati già incendi.

La percezione è quella di una totale mancanza di rispetto verso tutti e cartelli che inibiscono questi comportamenti sono davvero un freno inesistente, tra poco nemmeno vi si potrà circolare più.

Quante volte è stato denunciato, quante indagini e bonifiche, si continua impunemente a calpestare regole e territorio. Occorre davvero un giro di vite contro chi crea danni simili.