Al tavolo del 17 dicembre riproporre la centralità del progetto sulla Gigafactory di Termoli

TERMOLI. Il tavolo del 17 dicembre servirà a capire quali saranno i rapporti futuri di Stellantis in Italia, con le parti sociali e con le istituzioni.

L'addio del Ceo Carlos Tavares è stato vissuto come un vero e proprio cambio di passo, evidenti le differenti strategie per affrontare il momento più duro del comparto automobilistico negli ultimi decenni, intrappolato nel sentiero della transizione ecologica.

Per questo, nel riconfermato tavolo ministeriale al Mimit del 17 dicembre prossimo, di cui hanno parlato ieri il ministro Urso e il presidente Elkann, servirà necessariamente riproporre la partita del progetto sulla Gigafactory di Termoli, cruciale per tutto l'assetto industriale italiano.

Bisognerà vedere se il programma Dare Forward subirà degli scossoni, se la nuova governance collettiva di Stellantis asseconderà o meno il pressing delle altre case produttrici verso l'Europa per allontanare l'entrata in vigore dei nuovi limiti sulle emissioni.

Insomma, dopo mesi di stallo, si avrà la possibilità di comprendere la futura rotta. Termoli deve essere al centro della nuova programmazione, e da questo punto di vista è fondamentale che il territorio e la Regione Molise facciano sentire il peso della propria voce.

Intanto, il processo di nomina del nuovo amministratore delegato è in fase avanzata, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione, e si concluderà entro la prima metà del 2025. In attesa della conclusione del processo per la selezione del nuovo Ceo, è implementata con effetto immediato la seguente organizzazione.

Il Comitato esecutivo ad interim (“Cei”) sarà responsabile della direzione e della supervisione della Società per conto del Consiglio di amministrazione. Il Cei sarà presieduto da John Elkann.

Di ieri sera la notizia che Richard Palmer è stato nominato Special Advisor del presidente e parteciperà al Cei come consulente per il gruppo dirigente.