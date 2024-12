Grazie a tutti per la solidarietà ricevuta, occorre intervenire profondamente sul disagio sociale

TERMOLI. Condividere riflessioni e sensazioni dopo quanto accaduto ieri mattina, in prima persona, non è semplice, tutt’altro.

Si vuole sfuggire a un inevitabile protagonismo, ma occorre lanciare un chiaro segnale su quella che sta divenendo una emergenza della nostra attuale società: il disagio, sotto diverse forme.

Sono sempre di più gli episodi e le segnalazioni su comportamenti “fuori le righe” nella nostra città, così come in tante altre, che siano metropoli o realtà importanti, oppure piccoli borghi.

Non si trova altra giustificazione rispetto a un gesto, o a una sequenza di comportamenti, come quelli di ieri, scaturenti dal nulla, ossia dal documentare come eravamo in procinto di fare, un diffuso malcostume come quello delle soste selvagge.

A scanso di equivoci, non si è trattato di nessun automobilista “piccato”, ma ricevere offese, insulti, minacce (gravi), fino poi a giungere alle vie di fatto, in un tratto centrale dell’abitato, resta una esperienza che induce appunto a serie considerazioni.

Chi scrive, per carattere, affronta ogni situazione, compresa quella di ieri, cercando di agire con lucidità, razionalità e senza eccessi.

Ma ci sono anche persone che da simili vicende possono subire conseguenze emotive di medio-lungo periodo, per questo occorre intervenire sul fenomeno del disagio, forse cambiando le regole d’ingaggio del supporto psicologico, di cui oggigiorno c’è un gran bisogno.

Stesso discorso riguarda le forze dell’ordine, che devono intervenire nella prevenzione oltre che repressione, anche di casi del genere, con la mission di proteggere potenziali aggressori e vittime.

Infine, un ringraziamento è dovuto alle innumerevoli manifestazioni di solidarietà istituzionali, personali, professionali, giunte da ogni canale, che sia social o telefonico; segno che qualcosa a questa comunità nel corso di quasi 25 anni di impegno quotidiano si è riuscito a dare.

Si andrà avanti, come fatto anche sabato, subito dopo l’accaduto, ma l’emergenza di mettere in sicurezza il tessuto sociale deve essere prioritario.

Ps: unica nota di rammarico, lo scarso interesse mostrato da diversi passanti che hanno udito parole intimidatorie, anche il senso civico è qualcosa che rispolverato, ma su questo la nostra battaglia è in piedi da tempo.