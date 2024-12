Il senso civico si smarrisce, giorno dopo giorno

TERMOLI. Il senso civico che si smarrisce. Non solo al volante. La città presa come un luogo ameno dove poter fare di tutto, in barba a quella vocazione turistica che specie d’estate e nei periodi di maggiore fermento, come le festività natalizie, dovrebbe favorire comportamenti di maggiore rispetto, decoro e accortezza.

Invece, il nulla cosmico.

Si consumano cibi e bevande per strada, lasciando bottiglie e rifiuti ovunque, dove capita, senza curarsi se nelle vicinanze ci siano cestini gettacarte. E’ davvero deprimente quanto la cultura del bene comune e del rispetto delle regole di vita collettive sia finita letteralmente sotto i piedi, calpestata.

Dai giovani e giovanissimi agli adulti, senza soluzione di continuità anagrafica, non c’è un angolo di Termoli che non palesi queste forme di degrado urbano.

Certamente ci sono settori di interventi da migliorare, come lo spazzamento e il lavaggio, di recente abbiamo evidenziato come il “nuovo corso” dovrebbe tenerli in considerazione, ma sovviene il dubbio che sia un rincorrere a prescindere, perché si peggiora negli atteggiamenti giorno dopo giorno.

Nella scuola dell’obbligo rispolverate le nozioni di educazione civica, ma a quanto pare non basta; cosa fare allora? Inasprire le sanzioni, irrigidire le norme, come per esempio il divieto di somministrare “vetro”, che viene abbandonato liberamente e pericolosamente, quando si spargono schegge di bottiglie infrante.

L’inversione di tendenza va cercata su più fronti. Dalla nostra homepage denunce di questo tipo sono state promosse da sempre, non demordiamo, ma vorremmo ci fossero anche segnali verso condotte che vanno a minare l’immagine di Termoli, sporcandola e deturpandola.

A quando il regolamento comunale sul decoro urbano? Lo invochiamo da anni? Degrado e piattume culturale che è anche figlio del disagio esistenziale troppo diffuso oramai.

Occorre recuperare il senso della comunità, solo in questo modo il singolo cittadino è stimolato a rispettare le buone pratiche.