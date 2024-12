Il nodo dei servizi pubblici esterni: una cabina di regia per controllare il rispetto dei contratti

TERMOLI. Sarà un nostro vezzo, ma con trepidazione – per così dire – attendiamo la pubblicazione del bando per la futura gestione del verde urbano.

Che quella attuale non ci soddisfi l’abbiamo ribadito più volte, sia ricevendo le lamentele della cittadinanza, sia documentando di nostra iniziativa.

Un appalto che ha attraversato 3 mandati, oltretutto, nel corso di esecuzione del contratto, ora in regime di prorogatio.

Partendo da questo assunto, e pur sottolineando la figura che i vari Dec ricoprono nei servizi esternalizzati, vorremmo porre uno spunto di riflessione.

Qual è l’effettiva opera di controllo che l’amministrazione comunale adopera per verificare se sia rispettato l’onere contrattuale?

Sì, la struttura di riferimento, coi vari uffici coinvolti, l’assessore e il dirigente, ma al di là di questo approccio che immaginiamo quasi quotidiano, non ci spiacerebbe se si creasse una cabina di regia capace di monitorare adeguatamente gli appalti pubblici gestiti in nome e per conto del Comune di Termoli.

In uno di questi, la mensa scolastica, c’è un comitato assai partecipato, vista la delicatezza della materia, ma per altri, vedi appunto igiene urbana e raccolta differenziata, verde pubblico, illuminazione pubblica, soste a pagamento, riscossione tributi locali, per citare quelli più in evidenza, sarebbe interessante introdurre un luogo di confronto partecipato dagli stessi amministratori, di maggioranza e opposizione, che vada fuori dalla classica commissione, con competenze speciali e specifiche, per dare corso a interventi correttivi di natura amministrativa e non istituzionale.

Parliamo di settori vitali della città, in cui ci imbattiamo tutti i giorni e spesso inadempienze e criticità poi vengono ricondotte inevitabilmente in capo proprio all’ente di via Sannitica.

Ci piacerebbe avere un ambito in cui ragioni della comunità locale incontrassero operatività e chi detta indirizzi, per agire di concerto verso la risoluzione delle problematiche emergenti, con una visione d’insieme della situazione, non solo settoriale.