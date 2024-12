Lettera aperta ai "sette incivili" smascherati nella bonifica di via Lissa

TERMOLI. Lettera aperta ai sette “incivili” smascherati nella discarica di via Lissa (e via Adige), dall’operazione delle guardie ambientali del Congeav, oggi a Termoli.

In verità, i sette “nani” del decoro urbano non saranno stati soltanto loro, a macchiare quella parte di territorio comunale, tra i più bersagliati dal fenomeno dell’abbandono inverecondo dell’immondizia.

Varietà a non finire nel cumulo di “monnezza”, tra ingombranti, plastica, carta, vetro e secco residuo.

Un eco-centro al contrario. Vogliamo chiedere loro, cari protagonisti-deturpatori, ma cosa vi costa conferire gratuitamente seguendo le norme che regolato la gestione urbana a Termoli?

Probabilmente, quella zona è anche più lontana di via Arti e mestieri, dalle loro residenze, eppure, impunemente, caricano e trasportano di tutti, incuranti dei rischi, o peggio ancora, pensando di farla vilmente franca.

Così non sarà e la dizione “tolleranza zero” ha avuto il giusto sfogo. Spiegateci perché tenete così poco alla città, al territorio, alla comunità, mettendo a rischio anche l’altrui incolumità, basti vedere i danni provocati dagli incendi in un ambiente simile.

Quello che possiamo affermare, dopo aver effettuato la pubblica denuncia a fine novembre, è che i controlli e le sanzioni siano davvero puntuali, per far sì che la “tolleranza zero” sia anche un deterrente, oltre a un “reprimente” nella quotidiana lotta a chi non rispetta le regole.