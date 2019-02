TERMOLI. Quello... o quell'altro? Questo è il problema! Certo, Shakespeare si riferiva, con altri termini, a dilemmi ben più profondi, ma anche il problema di scelta che si sta per ripresentare a Noi Cittadini termolesi nella imminente tornata elettorale amministrativa non è certo di poco conto, scegliere tra coloro che si andranno a candidare qualcuno che si possa ritenere sufficientemente idoneo a governare una città per i prossimi cinque anni non è proprio un'operazione da prendere alla leggera, e già, anche perché quasi sempre la qualità del “melone” la si scopre solo al momento di assaggiarlo, quando ormai non si può più reclamare...



Per i cosiddetti “amministratori uscenti” ovvero coloro che hanno sin qui amministrato la città, beh, la cosa si potrebbe dire quasi semplice, per loro parlano i fatti ovvero le azioni amministrative di cui si sono resi protagonisti durante il loro mandato, e in base a queste azioni saranno giudicati dai Cittadini, ma per i nuovi? come si può fare a capire di che pasta sono effettivamente fatti ? senza poi contare che, come si sa, la politica è fatta di tali sofisticati e perversi meccanismi per cui i candidati di turno sono sempre più espressione e sintesi di certe “alchimie tra botteghe e bottegucce” anziché di una reale e comprovata capacità politica e le solite catatoniche litanie basate soprattutto sulla pappagallesca ripetizione delle pecche altrui anziché su delle chiare e nette prese di posizione personali su che cosa uno intende fare o non fare per la propria città, non aiutano.

Si certo, tra un po' fioccheranno i “programmi”, e in proposito qualche colpo, che si direbbe piuttosto a salve, è già stato sparato, e allora forse, chissà, ci faremo un'idea più precisa, di cosa ci si potrebbe attendere; ma dei protagonisti ? che ne sappiamo realmente ? della loro storia, del loro effettivo livello culturale, della loro sensibilità, del loro reale grado di intelligenza – intesa ovviamente “lato sensu”- ? Boh!

Chissà, ci vorrebbe forse una legge che disponga come efficace metodo valutativo quello di sottoporre i candidati a una specie di prova, anzi di provino, niente di particolarmente impegnativo, intendiamoci, solo radunarli tutti in una bella e accogliente sala e dopo averli dotati esclusivamente di carta e penna (il calamaio ce lo risparmiamo in favore delle più pratiche penne a sfera...), chiedere loro di svolgere un tema, anzi un temino, un po' come quelli di elementare memoria, su una qualsiasi traccia che venga loro dettata al momento, assegnando per lo svolgimento un tempo massimo diciamo di tre ore, ma anche quattro, to' siamo generosi, – bibite comprese per evitare fantozziane disidratazioni - dopodiché, alla fine, dopo che si siano ritirati gli elaborati, tutti regolarmente sottoscritti dai rispettivi autori, in tempo reale e senza preventivamente esaminarli o giudicarli, affiggerli in pubblica piazza, in modo che tutti possano leggerli.

Ecco, forse solo in questo caso, i Cittadini potrebbero farsi un'idea alquanto realistica della personalità dei vari candidati, avendo modo di constatare “de visu” il loro livello umano e culturale, sin dalla calligrafia, per passare alla sintassi, e soprattutto, al contenuto di quanto avranno scritto e come l'avranno scritto, e così vedere se uno possa ritenersi idoneo ad amministrare una città o nemmeno un condominio.

D'altra parte la prospettiva di avere nelle proprie mani le sorti di una città per un intero lustro, “varrà bene un temino”!!

Vabbè dai, si scherza un po'....oggi è Domenica... la politica invece è una cosa seria, ce ne accorgiamo tutti i giorni, e la demo-crazia, lo sappiamo bene, ha le sue regole, difettose sì, ma sacrosante...

Giuseppe Caruso